Свободный агент Рахим Стерлинг вряд ли сможет присоединиться к клубам АПЛ в ближайшее время.

Как сообщает Sky Sports, 31-летний футболист не успел оформить контракт до закрытия регистрационного окна на вторую часть сезона. По правилам клубы могут подписывать свободных агентов до 26 марта, но только при наличии свободных слотов в заявке из 25 игроков. В текущих составах команд АПЛ все места уже заняты, что фактически исключает возможность присоединения опытного вингера.

В этом сезоне Стерлинг еще ни разу не выходил на поле, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет около 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что с Лестера сняли 6 очков в Чемпионшипе.