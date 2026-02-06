Стерлинг не сможет продолжить карьеру в клубе АПЛ
Бывший вингер Челси вряд ли сыграет в английском чемпионате до конца текущего сезона
около 1 часа назад
Свободный агент Рахим Стерлинг вряд ли сможет присоединиться к клубам АПЛ в ближайшее время.
Как сообщает Sky Sports, 31-летний футболист не успел оформить контракт до закрытия регистрационного окна на вторую часть сезона. По правилам клубы могут подписывать свободных агентов до 26 марта, но только при наличии свободных слотов в заявке из 25 игроков. В текущих составах команд АПЛ все места уже заняты, что фактически исключает возможность присоединения опытного вингера.
В этом сезоне Стерлинг еще ни разу не выходил на поле, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет около 5 миллионов евро.
