Сергей Разумовский

Жирона совершила еще один трансфер на выход за день. Но это пока не украинский нападающий Владислав Ванат, а южнокорейский вингер Ким Мин Су. Шотландский Рейнджерс воспользовался опцией выкупа, прописанной в контракте двадцатилетнего футболиста, и заплатил за него десять миллионов евро.

💭 “I'm so happy to sign for Rangers. I know it's a big club with great, great fans.”



𝐌𝐢𝐧𝐬𝐮 𝐊𝐢𝐦 - 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 pic.twitter.com/seuliSS4bK — Rangers Football Club (@RangersFC) August 27, 2026

В британской валюте сумма перехода составляет примерно 8,5 миллиона фунтов. Для Рейнджерс это один из наиболее заметных трансферов текущего периода, так как шотландский клуб инвестировал значительные средства в молодого атакующего игрока с потенциалом для дальнейшего развития.

Ким Мин Су присоединился к Жироне летом 2022 года. Его контракт с каталонским клубом был рассчитан до июня 2029 года, однако предусмотренная соглашением с Рейнджерс опция выкупа позволила шотландцам оформить переход еще до завершения действия договора с испанской командой.

Первый матч за основной состав Жироны южнокорейский вингер провел в сезоне-2024/25. С тех пор Ким Мин Су восемь раз выходил на поле в составе первой команды каталонцев, но не смог отметиться забитыми мячами или результативными передачами.

Значительно продуктивнее для футболиста стал прошлый сезон, который он провел в Сегунде на правах аренды. Ким Мин Су защищал цвета Андорры и регулярно получал игровую практику. В 40 матчах за клуб он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее 27 августа Жирона продала украинского вингера Виктора Цыганкова в Аякс.