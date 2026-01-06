Главный тренер Жироны Мичел высказался о дальнейшем пребывании в каталонском клубе. Его слова приводит AS.

Тут я дуже щасливий, і моя турбота - команда. Немає жодних умов для продовження контракту тут. Навпаки, у мене дуже хороші відчуття щодо Жироны. Я вже насолодився святами, тож можу думати й про інші речі. Хочу, щоб Жирона залишилася в Ла Лізі - це найголовніше.

Мене не хвилює моя ситуація, справді. Я ніколи не хвилювався, бо тут я щасливий. Побачимо. Те, чи заслуговую я на продовження контракту, мають показати результати. Минулого року я не довів, що повинен залишитися тут», - сказав Мичел.