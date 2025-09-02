Павел Василенко

После 13 лет в Лестер Сити пришло время для перемен. Во вторник Джейми Варди покинул Англию и перешел к новичку Серии А Кремонезе на правах свободного агента.

Варди – настоящая легенда Лестер Сити. Он непрерывно играл за клуб с 2012 года. За это время он провел 500 матчей, забил 200 голов и сделал 71 результативную передачу, выиграв титул чемпиона Английской Премьер-лиги.

Контракт экс-игрока сборной Англии с «лисами» закончился 30 июня этого года. С тех пор велись поиски нового клуба.

После нескольких недель поисков Варди присоединился к Кремонезе.

Контракт легенды Лестера с клубом Серии А подписан до 30 июня 2026 года.

15 сентября Кремонезе сыграет с Вероной. Команда Давиде Николы постарается продолжить свою отличную серию и одержать третью победу подряд в Серии А. В предыдущих матчах новичок элитного дивизиона победил Милан (2:1) и Сассуоло (3:2).