В заключительном туре Ла Лиги сезона 2025/26 Жирона и Эльче проведут решающий матч в борьбе за выживание. Перед очной встречей каталонцы занимают 18-е место, а Эльче идет 17-м, опережая соперника на два очка.

Жирона подходит к ключевому поединку на фоне семиматчевой серии без побед, включающей три ничьи и четыре поражения. В последнем туре команда минимально уступила Атлетико – 0:1. Несмотря на набранные 40 очков, клуб остается в зоне вылета и рискует второй раз в своей истории покинуть элитный дивизион.

Особое разочарование для болельщиков вызывает то, что еще в сезоне 2023/24 Жирона завершила чемпионат на третьем месте. Теперь команде нужна только победа, чтобы избежать понижения в классе. В то же время домашние результаты против конкурентов из нижней части таблицы не добавляют оптимизма – лишь одна победа в четырех таких матчах.

Эльче, которому для сохранения прописки достаточно ничьей, поднялся над Жироной после неожиданной победы над Хетафе со счетом 1:0. До этого команда не выигрывала в трех матчах подряд.

На дистанции последних семи туров Эльче набрал 13 очков и демонстрирует неплохую результативность – 48 забитых мячей, что является восьмым показателем в Ла Лиге. Несмотря на девять поражений в десяти выездных матчах во всех турнирах, команда забивала в восьми из них.

В матче первого круга Эльче уверенно победил Жирону со счетом 3:0, одержав первую победу над каталонцами за четыре очных встречи.

