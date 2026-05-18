Владимир Кириченко

Жирона на выезде проиграла Атлетико (0:1) в 37-м туре Ла Лиги.

Единственным голом в матче на 21-й минуте отметился Адемола Лукман.

После этого поражения «Жирона» опустилась в зону вылета за тур до окончания чемпионата. Команда занимает 18-е место с 40 очками. Опередили Жирону Эльче, Осасуна и Леванте, у которых по 42 балла. У Алавеса и Севильи по 43 пункта.

В последнем туре Жирона 23 мая дома сыграет против Эльче. Чтобы остаться в Ла Лиге, подопечным Мичела Санчеса нужна только победа.

Напомним, за Жирону играют 3 украинца – Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

