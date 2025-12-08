Матч 15 тура между Металлистом 1925 и Вересом, который проходил в Житомире, был остановлен досрочно из-за перебоев с электроэнергией на Центральном городском стадионе Полесье.

Как сообщал журналист Игорь Бурбас, руководство клуба из Ровно решило придерживаться принципа честной спортивной борьбы. В Вересе нацелены завершить игру против Металлиста 1925 на поле, чтобы итог определила игра, а не решение в офисах УАФ.

По регламенту УПЛ харьковский клуб рисковал получить техническое поражение, если бы команда из Ровно отказалась выходить на доигровку.