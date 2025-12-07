В воскресенье, 7 декабря, харьковский Металлист 1925 в условно домашнем поединке принимал ровенский Верес в 15-м туре УПЛ. Изначально матч был назначен на 15:30 по киевскому времени, однако старт пришлось отложить из-за отключения электроэнергии на стадионе в Житомире.

Игра всё же началась, но продолжалась всего девять минут, так как новые перебои с освещением заставили судью остановить матч и отправить команды в подтрибунное помещение.

Попытка возобновить встречу на 18-й минуте также не имела успеха, и через две минуты свет снова погас, и рефери Виталий Романов принял решение завершить поединок досрочно, сообщив, что продолжение сегодня невозможно.

После 14 сыгранных туров Металлист 1925 года занимает восьмое место с 21 очком, тогда как Верес расположился на десятой позиции, имея 18 баллов.