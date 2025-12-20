Вернидуб одержал первую победу во главе Нефтчи
Команда украинца порадовала своих болельщиков
около 11 часов назад
Фотография - ФК Нефтчи
Нефтчи под руководством украинского главного тренера Юрия Вернидуба провел выездной матч 16-го тура чемпионата Азербайджана против Карвана. Бакинская команда одержала победу со счетом 2:1.
Таким образом, Вернидуб одержал первую победу во главе Нефтчи.
Нефтчи поднялся на седьмое место в таблице национального первенства, набрав 20 очков.
Чемпионат для команды Вернидуба продолжится уже 24 января, когда она примет Зиру.
Чемпионат Азербайджана, 16-й тур
Карван – Нефтчи – 1:2
Голы: Абдуллаев, 45+9 (пенальти) – Самбу, 61, Махмудов, 90+7 (пенальти).
Поделиться