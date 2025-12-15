Вернидуб дебютировал во главе Нефтчи, команда украинца не смогла победить
Встреча завершилась вничью
Нефтчи под руководством украинского главного тренера Юрия Вернидуба провел матч 15-го тура чемпионата Азербайджана против Сумгайыта. Матч завершился со счетом 2:2.
Эта игра стала дебютной для Вернидуба во главе Нефтчи. Команда украинца выигрывала 2:0, но не удержала победу.
Нефтчи на данный момент занимает восьмую позицию в чемпионате с 17 очками в 15 матчах.
20 декабря команда Вернидуба на выезде сыграет с Карваном.
Чемпионат Азербайджана, 15-й тур
Нефтчи – Сумгайыт – 2:2
Голы: Фарадж, 34, Самбу, 50 – Симон, 74, Абдуллазаде, 81.
