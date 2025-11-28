Бывший главный тренер луганской Зари и криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб в комментарии изданию Трибуна отреагировал на информацию о переговорах с азербайджанским Нефтчи.

«То, что там кто-то что-то пишет... Я ни с кем не общался, ни с какими журналистами. Это то же самое, что у Вацака WhatsApp что-то подсказывает. Вот я гуляю в Запорожье, из магазина иду по улице.

Говорить не буду и не хочу. Потому что это не имеет оснований. Никогда не нужно заранее что-то говорить, когда еще ничего нет».