Вернидуб резко отреагировал на слухи об интересе зарубежного клуба
Специалист сделал четкое заявление
1 день назад
Фото - ФК Кривбасс
Бывший главный тренер луганской Зари и криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб в комментарии изданию Трибуна отреагировал на информацию о переговорах с азербайджанским Нефтчи.
«То, что там кто-то что-то пишет... Я ни с кем не общался, ни с какими журналистами. Это то же самое, что у Вацака WhatsApp что-то подсказывает. Вот я гуляю в Запорожье, из магазина иду по улице.
Говорить не буду и не хочу. Потому что это не имеет оснований. Никогда не нужно заранее что-то говорить, когда еще ничего нет».
Последним клубом Вернидуба был Кривбасс, который специалист покинул летом 2025 года.
