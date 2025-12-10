Вернидуб сделал заявление о своем выезде из Украины: «Кто дал разрешение? Не знаю»
Специалист получил работу в Азербайджане
около 2 часов назад
Новый главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб в интервью сайту Трибуна рассказал о подписании контракта с азербайджанским клубом и отъезде из Украины.
«Вы же знаете – подписал контракт. Как я говорил – уеду работать за границу или по достижении 60 лет, или по разрешению. Разрешение я получил. О чем мне рассказывать? Сейчас полностью погружен в работу: смотрим, изучаем, анализируем. А жизнь покажет.
Получил разрешение на выезд за границу до окончания контракта в 2026-м, а потом обязательно должен вернуться, что я и сделаю. Если раньше – может быть и такое, – то вернусь раньше. Разрешение было подписано на высоком уровне – ну, а кто еще даст такое разрешение.
Кто дал это разрешение? Честно говоря, не знаю. Знаю, что там моя фамилия и моих помощников».
59-летний Вернидуб известен работой в луганской Заре, белорусском Шахтере из Солигорска, молдавском Шерифе (Тирасполь) и криворожском Кривбассе.
Нефтчи в настоящее время занимает восьмую позицию в местном элитном дивизионе с 16 очками в 14 матчах.
15 декабря в 17:00 по киевскому времени бакинский коллектив примет Сумгаит.
