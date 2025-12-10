Новый главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб в интервью сайту Трибуна рассказал о подписании контракта с азербайджанским клубом и отъезде из Украины.

«Вы же знаете – подписал контракт. Как я говорил – уеду работать за границу или по достижении 60 лет, или по разрешению. Разрешение я получил. О чем мне рассказывать? Сейчас полностью погружен в работу: смотрим, изучаем, анализируем. А жизнь покажет.

Получил разрешение на выезд за границу до окончания контракта в 2026-м, а потом обязательно должен вернуться, что я и сделаю. Если раньше – может быть и такое, – то вернусь раньше. Разрешение было подписано на высоком уровне – ну, а кто еще даст такое разрешение.

Кто дал это разрешение? Честно говоря, не знаю. Знаю, что там моя фамилия и моих помощников».