Сергей Разумовский

Бывший главный тренер Кривбаса Юрий Вернидуб достиг соглашения о подписании контракта с азербайджанским Нефтчи сроком на полтора года. Об этом сообщает издание Sportinfo.az.

Переговоры между украинским специалистом и бакинским клубом длились более недели. Стороны согласовали финансовые условия сотрудничества, после чего Вернидуб дал принципиальное согласие возглавить команду. Известно, что в его тренерский штаб в Нефтчи войдет и его сын, Виталий Вернидуб, который ранее уже работал вместе с отцом, а в последнее время входил в штаб Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины.

В настоящее время 59-летнему тренеру осталось решить последний формальный вопрос – получить официальное разрешение на выезд из Украины и дальнейший переезд в Азербайджан. Сообщается, что предварительное согласие от украинских органов власти уже получено, так что препятствий для завершения сделки почти не осталось. После ухода из Кривбаса, который он покинул по завершении сезона 2024/25, Вернидуб находится без работы. Сам специалист ранее подтверждал, что также вел переговоры с болгарским Лудогорцем, однако до подписания контракта дело не дошло.

До назначения в Кривбасе Вернидуб работал с молдавским Шерифом (2020–2022), с которым вышел в групповой этап Лиги чемпионов и громко заявил о себе в Европе. После начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину он вернулся на Родину, вступил в ряды Вооруженных сил Украины, а уже в июле 2022 года возглавил криворожский клуб. Теперь его следующим этапом карьеры, похоже, станет азербайджанская Премьер-лига: Нефтчи в настоящее время идет седьмым в чемпионате, а в ближайшем туре команда 8 декабря проведет столичное дерби против Сабаха.