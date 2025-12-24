Павел Василенко

Азербайджанский Нефтчи проявляет интерес к Данилу Бескоровайному. Из-за травм центрбек провел только четыре матча в текущем сезоне, и Полесье готово принимать предложения по трансферу футболиста. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Логика ситуации понятна: именно в сотрудничестве с главным тренером Нефтчи Юрием Вернидубом в Кривбассе 26-летний игрок провел лучший сезон в карьере, после чего переехал в Житомир.

Вернидуб был назначен на свою должность в первой половине декабря этого года и провел два матча во главе клуба (ничья и победа).

Нефтчи в настоящее время занимает седьмое место в чемпионате с 20 очками в 16 матчах. 23 января команда Вернидуба примет Зиру.