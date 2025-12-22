Вернидуб оценил состояние главной звезды Нефтчи
Украинский наставник попытается перезапустить карьеру игрока
около 3 часов назад
Венсан Абубакар / Фото - Нефтчи
Главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб высказался о камерунском нападающем Венсане Абубакаре. Его слова приводит Azerisport.
Абубакар - звезда мирового футбола. У меня нет к нему никаких вопросов. Он пришел в Нефтчи в середине сезона. Не знаю, в каком физическом состоянии он был на тот момент. Чтобы узнать, что в нем хорошо, а что плохо, необходимо провести сбор, - сказал Вернидуб.
33-летний футболист из-за конфликта с руководством камерунского футбола пропускает КАН-2025, сосредоточившись на клубных делах.
Абубакар в 10 матчах за Нефтчи забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.