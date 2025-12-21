Главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб подвел итоги матча 16 тура Премьер-лиги Азербайджана против Карвана. Его слова приводит Azerisport.

В первом тайме игроки не смогли показать скорость и интенсивность. На самом деле у Карвана не было особых возможностей. Это мы создали для них пенальти на последних минутах.

Второй тайм был совсем другим. Уже с первых минут мы наблюдали за тем, как соперник пытается тянуть время. Мы это поняли и начали атаковать. В результате забили дважды. Считаю, что должны были забивать больше. Потому что создали ряд стопроцентных моментов, - сказал Вернидуб.