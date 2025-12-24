Донецкий Шахтер продолжает искать молодых перспективных бразильских игроков для усиления состава. На этот раз внимание клуба привлёк вингер лондонского Вест Хэма Луис Гильерме.

По информации инсайдера Экрема Конура, 19-летний футболист находится в списке потенциальных трансферов Шахтера. Однако подписать игрока будет непросто, поскольку за ним следят несколько европейских клубов.

Кроме дончан, интерес к Гильерме проявляют итальянские Наполи и Фиорентина, португальские Порту и Бенфика, при этом наиболее активным сейчас является лиссабонский Спортинг. По данным источника, португальский клуб уже начал официальные переговоры с Вест Хэмом, стремясь опередить конкурентов.

Луис Гильерме перешёл в Вест Хэм из Палмейраса летом 2024 года, но пока что получает ограниченное игровое время в Премьер-лиге. Лондонский клуб рассматривает возможность продажи, чтобы хотя бы компенсировать затраты, а текущая стоимость игрока оценивается примерно в 30 миллионов евро.

