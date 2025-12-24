Шахтер нацелился на талантливого бразильского вингера Вест Хэма
В шорт-листе 19-летний Луис Гильерме
около 2 часов назад
Донецкий Шахтер продолжает искать молодых перспективных бразильских игроков для усиления состава. На этот раз внимание клуба привлёк вингер лондонского Вест Хэма Луис Гильерме.
По информации инсайдера Экрема Конура, 19-летний футболист находится в списке потенциальных трансферов Шахтера. Однако подписать игрока будет непросто, поскольку за ним следят несколько европейских клубов.
Кроме дончан, интерес к Гильерме проявляют итальянские Наполи и Фиорентина, португальские Порту и Бенфика, при этом наиболее активным сейчас является лиссабонский Спортинг. По данным источника, португальский клуб уже начал официальные переговоры с Вест Хэмом, стремясь опередить конкурентов.
Луис Гильерме перешёл в Вест Хэм из Палмейраса летом 2024 года, но пока что получает ограниченное игровое время в Премьер-лиге. Лондонский клуб рассматривает возможность продажи, чтобы хотя бы компенсировать затраты, а текущая стоимость игрока оценивается примерно в 30 миллионов евро.
