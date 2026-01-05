Футболисты лондонского Вест Хэма выражают недовольство работой главного тренера команды Нуну Эспириту Санту, сообщает издание The Guardian.

По данным источника, игроков не устраивает характер тренировок, принципы формирования стартового состава, а некоторые члены команды до конца не понимают свою роль и задачи на поле.

При этом руководство клуба не планирует очередную смену тренера в течение текущего сезона. В Вест Хэме продолжают доверять Эспириту Санту и рассчитывают поддержать его за счет усиления состава на трансферном рынке.

Ранее в британских СМИ появлялась информация о том, что руководство лондонцев рассматривало вариант с отставкой португальского специалиста.