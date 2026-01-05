Футболисты Вест Хэма недовольны тренером
У Нуну Эшпириту Санту возникли проблемы в Вест Хэме
42 минуты назад
Нуну Эшпириту Санту/фото: Вест Хэм
Футболисты лондонского Вест Хэма выражают недовольство работой главного тренера команды Нуну Эспириту Санту, сообщает издание The Guardian.
По данным источника, игроков не устраивает характер тренировок, принципы формирования стартового состава, а некоторые члены команды до конца не понимают свою роль и задачи на поле.
При этом руководство клуба не планирует очередную смену тренера в течение текущего сезона. В Вест Хэме продолжают доверять Эспириту Санту и рассчитывают поддержать его за счет усиления состава на трансферном рынке.
Ранее в британских СМИ появлялась информация о том, что руководство лондонцев рассматривало вариант с отставкой португальского специалиста.