Сергей Разумовский

В первом туре испанской Ла Лиги мадридский Атлетико одержал уверенную домашнюю победу над Малагой. Гости вернулись в элитный дивизион, однако матч против одного из фаворитов чемпионата завершился для них неудачно.

Поединок состоялся на стадионе «Ванда Метрополитано». Перед стартовым свистком организаторы провели торжественную церемонию, во время которой на арене выставили Кубок мира. Также болельщики поздравили испанских футболистов, которые в составе национальной сборной стали чемпионами мира-2026.

В то же время в заявке Атлетико не оказался аргентинский нападающий Хулиан Альварес. Футболист, проигравший Испании в финале Мундиаля, не принял участия в стартовом матче команды. Ранее появлялась информация, что форвард интересуется переходом в Барселону.

В первой половине встречи Малага пыталась оказывать сопротивление мадридцам и не позволяла сопернику создавать много опасных моментов. Команда Диего Симеоне владела преимуществом, но долго не могла воплотить его в забитые мячи.

Переломным стал отрезок после семидесятой минуты. Атлетико усилил давление на ворота гостей и в итоге смог открыть счет. Один из новичков мадридской команды Ли Кан Ин воспользовался моментом и вывел хозяев вперед.

Вскоре преимущество Атлетико удвоил Баена. Для футболиста этот матч стал особенным, так как он недавно вместе со сборной Испании завоевал титул чемпиона мира. Таким образом, новоиспечённый обладатель золотых медалей Мундиаля отметил возвращение в клубный футбол результативным действием.

В итоге Атлетико довел матч до уверенной победы и набрал свои первые очки в турнирной таблице. Мадридцы начали сезон с положительного результата и продемонстрировали готовность бороться за высокие позиции.

Малага, в свою очередь, стартовала в Ла Лиге с поражения. После возвращения в элитный дивизион команда не смогла набрать очки в дебютном матче, однако у неё будет возможность исправить ситуацию уже в следующих турах.

Ла Лига, первый тур

Атлетико – Малага 2:0

Голы: Ли Кан Ин, 70, Баена, 85

Атлетико: Облак, Домингес (Льоренте, 46), Ле Норман, Ганцко, Мартинес, Мартин (Ли Кан Ин, 57), Мендоса (Симеоне, 57), Коке (Юльманн, 78), Барриос, Ортис (Баена, 57), Лукман.

Малага: Эрреро, Пуга (Салинас, 72), Ресио, Галилеа (Энрикес, 81), Рафита, Мерино, Ларрубия, Дотор (Родригес, 67), Лоренсо (Хайпери, 81), Муньос (Крус, 67), Чупе.

Предупреждения: Ганцко (15), Домингес (37) – Пуга (45+4), Крус (88)

Видео: MEGOGO