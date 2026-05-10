Видео. Дженоа с Малиновским не проиграла Фиорентине – известная оценка украинца
Ранее «грифоны» окончательно выиграли битву за выживание за три тура до финиша
35 минут назад
В 36-м туре итальянской Серии А Дженоа на выезде сыграла вничью с Фиорентиной — 0:0. Матч состоялся во Флоренции на арене Стадио Артемио Франки и завершился без забитых мячей.
Обе команды еще в предыдущем туре официально гарантировали себе место в Серии А на следующий сезон, поэтому встреча была не слишком яркой. Соперники действовали осторожно и не смогли создать достаточно моментов, чтобы изменить счет на табло.
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 71-й минуте. Он заменил итальянского футболиста Джеффа Эккатора.
За отведенное игровое время хавбек сборной Украины выполнил 15 передач, 11 из которых были точными. Показатель точности пасов Малиновского составил 73%. В последней трети поля украинец отдал 2 точных передачи из 4, а также один раз доставил мяч до штрафной площади соперника.
В общем Малиновский совершил 15 касаний мяча и принял участие в двух единоборствах, но ни одно из них не выиграл. По итогам поединка он получил оценку 6.4.
После этого результата Дженоа набрала 41 очко и осталась на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не позволила Фиорентине, которая имеет 38 баллов, опередить себя.
Серия А, 36-й тур
Фиорентина – Дженоа 0:0
Фиорентина: де Хеа, Гозенс, Додо, Раньери, Понграчич, Ндур (Фаббиан 73), Фаджоли, Мандрагора (Брешианини 72), Паризи (Гудмундссон 86), Соломон, Браски (Пикколи 61)
Дженоа: Бейло, Сеттерстрем, Эстигор, Маркандалли (Дукуре 82), Витинья, Эккатор (Малиновский 71), Мартин (Уедраого 71), Эллертссон, Френдруп, Аморим (Мазини 82), Коломбо (Экубан 58)
Видео: MEGOGO
