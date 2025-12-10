Павел Василенко

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Вильярреалом и Копенгагеном был полон захватывающих моментов и неожиданностей. В конечном итоге матч завершился победой датчан со счетом 3:2.

Мохаммед Эльюнусси вывел гостей вперед на второй минуте матча, и это стало результатом первого тайма.

Начало второго тайма было весьма захватывающим, поскольку Санти Комесанья сравнял счет на 56-й минуте, а в следующей атаке Мохамед Ашури вернул преимущество датчанам.

Тани Олувасеи сравнял счет 2:2 на 56-й минуте, но Андреас Корнелиус забил на последней минуте основного времени, что вызвало бурное празднование Копенгагена.

Вильярреал потерпел четвертое поражение подряд в ЛЧ и занимает предпоследнее, 35-е место с одним очком. Копенгаген идет 23-м, набрав семь очков.

Лига чемпионов, 6-й тур

Вильярреал – Копенгаген – 2:3