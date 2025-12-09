Лига чемпионов. Все результаты матчей 9 декабря
Начался 6 тур общего этапа турнира
Во вторник, 9 декабря, состоялись девять матчей шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.
Результаты игр:
Кайрат Алматы (Казахстан) – Олимпиакос Пирей (Греция) 0:1
Гол: Желсон Мартинш 73
Бавария Мюнхен (Германия) – Спортинг (Португалия) 3:1
Голы: Гнабри 65, Карл 69, Та 77 - Киммих 54 авт
Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия) 0:1
Гол: Собослаи 88 пен
Аталанта (Италия) – Челси (Англия) 2:1
Голы: Скамакка 55, Де Кетелааре 83 – Жуан Педро 25
Барселона (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:1
Голы: Кунде 50, Кунде 53 – Кнауфф 21
ПСВ (Нидерланды) – Атлетико (Испания) 2:3
Голы: Тиль 10, Пепи 85 – Альварес Рикардо 37, Ганцко 52, Серлот 56
Тоттенхэм (Англия) – Славия Прага (Чехия) 3:0
Голы: Зима 26 авт, Кудус 50, Симонс 79 пен
Рояль Унион СЖ (Бельгия) – Марсель (Франция) 2:3
Голы: Халайли 5, Халайли 71 – Пайшан 15, Гринвуд 41, Гринвуд 58
Монако (Франция) – Галатасарай (Турция) 1:0
Гол: Балогун 68
Напомним, в эту среду также свои матчи в Лиге конференций сыграют украинские Динамо и Шахтер.
Динамо Киев сыграет на выезде против итальянской Фиорентины в четверг, 11 декабря, начало в 19:45.
Шахтер Донецк также в гостях сыграет против мальтийского Хамруна в четверг, 11 декабря, начало в 22:00.
