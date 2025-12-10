Лига чемпионов. Тоттенхэм наказал Славию за собственные ошибки
Интриги не получилось
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Тоттенхэм в рамках 6 тура Лиги чемпионов принимала Славию. Матч в Праге завершился со счетом 3:0.
Все началось в середине первого тайма, когда случился автогол центрбека Славии Зимы. На этом черная полоса гостей из Праги не закончилась, что стало следствием двух пенальти в свои ворота.
Точные удары Кудуса и Симонса обеспечили победу Тоттенхэму в ЛЧ.
Лига чемпионов. 6 тур
Тоттенхэм - Славия 3:0
Голы: Зима (автогол), 26, Кудус, 50 (с пенальти), Симонс, 79 (с пенальти)