Сергей Разумовский

В матче 44-го тура Лиги 1 Англии украинский вингер Эксетера и молодежной сборной Украины Тимур Тутеров снова напомнил о себе результативным действием. В поединке против Стокпорта, завершившемся боевой ничьей со счетом 3:3, 20-летний форвард отметился забитым мячом после выхода на замену и помог своей команде остаться в игре.

Тутеров начал встречу на скамейке запасных, однако получил шанс проявить себя на 62-й минуте, когда вышел на поле в ходе второго тайма. Уже через восемь минут после своего появления украинец сумел отличиться голом. На 70-й минуте он поразил ворота соперника и сделал счет 2:2, вернув Эксетер в борьбу за положительный результат.

В итоге матч завершился результативной ничьей, а гол украинца стал одним из ключевых моментов встречи. Интересно, что решающий мяч на 96-й минуте забил голкипер Эксетера Байкрофт.

Для Тутерова этот мяч стал очередным важным эпизодом в составе английского клуба, к которому он присоединился зимой. Форвард перебрался в Эксетер 16 января на правах аренды из Сандерленда. Срок его арендного соглашения рассчитан до завершения сезона-2025/26.

На данный момент Эксетер продолжает непростую борьбу за сохранение места в Лиге 1. После 44 туров команда имеет 48 очков и занимает 21-е место в турнирной таблице. Отставание от спасительной позиции составляет всего два балла, поэтому каждый набранный пункт на финише сезона имеет особое значение.

В текущем сезоне 20-летний украинец уже провел 15 матчей в футболке Эксетера. За это время он записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Лига 1 (Англия), 44-й тур

Эксетер – Стокпорт 3:3

Голы: Коул, 35, Тутеров, 70, Байкрофт, 90+6 – Мазерсилл, 9, Стоукс, 29, Бейли, 77