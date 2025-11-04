Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал эпизод с участием Винисиуса Жуниора, который эмоционально отреагировал на замену в матче с Барселоной (2:1).

— У нас с Винисиусом прекрасные отношения. Когда что-то происходит, мы всегда на связи. Я поговорил с ним о реакции на замену и сказал, что это была ошибка. Он извинился, и на этом вопрос закрыт. Винисиус — очень важный игрок, у него нет проблем ни в сборной, ни в клубе, ни с тренером. Его личная жизнь — это его дело. Я не отец и не брат, я просто его тренер, — передает слова Анчелотти AS.

Напомним, что во время матча с Барселоной Винисиуса заменили на 72-й минуте. Футболист эмоционально отреагировал — жестикулировал, выражался грубо и сразу направился в раздевалку.

В текущем сезоне за Реал Винисиус провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал пять голевых передач.