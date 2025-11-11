Павел Василенко

Руководство мадридского Реала проинформировало всех заинтересованных сторон о цене за звезду и одного из лучших игроков команды Винисиуса Жуниора.

Все это происходит на фоне участившихся разговоров о неудачных переговорах между Реалом и вингером относительно возможного продолжения сотрудничества.

Трансферный эксперт Саша Тавольери из Sky заявил, что Реал установил начальную цену за Винисиуса, и она составляет 150 миллионов евро.

По сообщениям, мадридский клуб готов продать бразильского игрока уже следующим летом.

Саудовская Аравия в настоящее время считается наиболее вероятным пунктом назначения для Винисиуса, несмотря на то, что Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией.

Напомним, что Винисиус в этом сезоне далеко не так хорош, как в предыдущих, а отношения между ним и руководством Реала еще больше ухудшились после последнего Эль Класико, после которого бразилец был вынужден публично извиниться как перед товарищами по команде, так и перед тренером Хаби Алонсо.