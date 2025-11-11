Реал установил космическую цену за Винисиуса Жуниора
Бразилец может сменить команду
2 дня назад
Руководство мадридского Реала проинформировало всех заинтересованных сторон о цене за звезду и одного из лучших игроков команды Винисиуса Жуниора.
Все это происходит на фоне участившихся разговоров о неудачных переговорах между Реалом и вингером относительно возможного продолжения сотрудничества.
Трансферный эксперт Саша Тавольери из Sky заявил, что Реал установил начальную цену за Винисиуса, и она составляет 150 миллионов евро.
По сообщениям, мадридский клуб готов продать бразильского игрока уже следующим летом.
Саудовская Аравия в настоящее время считается наиболее вероятным пунктом назначения для Винисиуса, несмотря на то, что Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией.
Напомним, что Винисиус в этом сезоне далеко не так хорош, как в предыдущих, а отношения между ним и руководством Реала еще больше ухудшились после последнего Эль Класико, после которого бразилец был вынужден публично извиниться как перед товарищами по команде, так и перед тренером Хаби Алонсо.
