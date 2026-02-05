Павел Василенко

Винисиус Жуниор снова оказался в центре расистского скандала. Во время матча Кубка Испании, в котором Альбасете сенсационно обыграл мадридский Реал со счетом 3:2, один из болельщиков домашней команды бросил в бразильца банан — символический и откровенно расистский жест.

Инцидент не остался без последствий. Как сообщают испанские СМИ, Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте признала действия фаната серьёзным нарушением закона. В результате ему запретили посещать любые футбольные стадионы в течение года и оштрафовали на 5 000 евро.

Решение основано на видеодоказательствах со стадиона Альбасете. На записи чётко видно, как болельщик бросает банан в Винисиуса сразу после того, как хозяева поля забили решающий гол.

В то же время Королевская федерация футбола Испании продолжает собственное расследование по поводу поведения болельщиков Альбасете в том матче. Клубу может грозить строгое наказание — от большого денежного штрафа до частичного закрытия стадиона на домашние игры.

Этот случай — очередное напоминание о системной проблеме расизма в испанском футболе, с которой Винисиус сталкивается уже не первый сезон.