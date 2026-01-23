Арбелоа о возможном продлении контракта Винисиуса с Реалом: «Хочу, чтобы он надолго остался здесь»
Главный тренер мадридского Реала дал четкий сигнал бразильцу
около 5 часов назад
Винисиус Жуниор/фото: Реал
Главный тренер Реала Альваро Арбелоа на пресс-конференции прокомментировал возможное продление контракта с Винисиусом Жуниором.
«Продление контракта с Винисиусом? Конечно, я хочу, чтобы он надолго остался в Реале. Но это зависит от него самого и от клуба», — отметил специалист.
Бразильский вингер перешел в мадридский клуб в 2018 году из Фламенго за 45 миллионов евро. Его действующее соглашение действует до лета 2027 года. В текущем сезоне под руководством Арбелоа сливочные продолжают борьбу за Ла Лигу и ЛЧ, а сам Винисиус в 30 матчах забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Арбелоа хочет вернуть в Реал модель работы Анчелотти.