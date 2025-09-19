Павел Василенко

Один из совладельцев Манчестер Юнайтед, сэр Джим Рэтклифф, лично вмешался в ситуацию с кризисом команды. В четверг он прилетел на вертолете в тренировочный центр в Каррингтоне, где провел серию встреч, среди которых ключевая – с главным тренером Рубеном Аморимом, сообщает The Athletic.

Хотя этот визит планировался заранее, главный акцент сместился: теперь миллиардер стремится найти выход из глубочайшего кризиса, в котором оказался клуб.

Печальное начало сезона

Манчестер Юнайтед выиграл лишь один из первых четырех матчей Английской Премьер-лиги. К тому же команда потерпела унизительное поражение в Кубке Карабао от клуба четвертого дивизиона – Гримсби.

Напряжение в раздевалке

Аморима критикуют за настойчивость в использовании тактической схемы, которая явно не подходит игрокам. По данным британских СМИ, он уже потерял доверие значительной части футболистов, а его будущее зависит от следующих трех матчей. Первый – против Челси на «Олд Траффорд».

Дорогой контракт

Контракт Аморима действует с 11 ноября 2024 года, и если руководство решит уволить тренера до годовщины, клубу придется выплатить ему 12 миллионов фунтов компенсации, сообщает Daily Mail. Именно поэтому ближайшие недели станут решающими.