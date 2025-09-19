Павел Василенко

Настоящая революция произошла в совете директоров Арсенала. После пяти лет работы в клубе представитель совета директоров Тим Льюис покинул «канониров». Назначение нового генерального менеджера не заставило себя долго ждать.

Новый сезон начался для Арсенала действительно позитивно. В прошлую субботу «канониры» победили Ноттингем Форест со счетом 3:0. Три дня спустя лондонская команда переиграла Атлетик Бильбао (2:0) в Лиге чемпионов.

Несмотря на хорошие результаты, тем временем произошли значительные изменения в руководстве. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, Тим Льюис покинул клуб.

Внезапную смену руководства Арсенала теперь подтвердил клуб. Согласно информации, опубликованной пресс-службой «канониров», Ричард Гарлик был назначен новым генеральным директором.

Британский функционер работает в лондонском клубе с 2021 года. Ранее он занимал должность директора по футбольным операциям. Позже он также занимал должность управляющего директора и возглавлял исполнительную команду.

«Ричард оказал огромное влияние на всех фронтах, поскольку мы продолжаем стремиться выигрывать главные трофеи, достигать финансовой стабильности и ставить наших болельщиков в центр всего», – говорится в заявлении «канониров».

Изменения в Арсенале на этом не заканчиваются. После ухода Льюиса в совет директоров присоединились Келли Блах и Отто Мали из Kroenke Sports & Entertainment.