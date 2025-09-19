Гвардиола: «В таком настроении гораздо приятнее ехать к Арсеналу»
Главный тренер доволен формой Манчестер Сити
около 1 часа назад
Хосеп Гвардиола / фото - Getty
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги успешной недели команды после двух громких побед. Сперва английский клуб уверенно победил Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии, а затем одолел итальянский Наполи в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Слова Хосепа Гвардиолы приводит City Xtra:
В последних двух матчах команда приобрела новые качества: хладнокровие в обороне и нападении, язык тела футболистов стал невероятно хорошим. Я очень доволен. В таком настроении гораздо приятнее ехать к Арсеналу!
Следующим соперником Манчестер Сити станет Арсенал. Матч 5-го тура английской Премьер-лиги пройдет в воскресенье, 21 сентября.