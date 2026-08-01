Анастасия Буджак

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в эксклюзивном комментарии XSPORT.ua отреагировал на решение European Gymnastics вернуть российским спортсменам флаг и гимн.

Спортсмен отметил, что международные спортивные функционеры в очередной раз пренебрегли базовыми принципами и рассказал, как Украина должна бороться против этого шага на международной арене.

— Олег, недавно Украинская федерация гимнастики обратилась с открытым письмом к 50 странам-членам, призывая защитить базовые ценности и не допускать агрессоров. Но функционеры не только проигнорировали этот призыв, но и пошли дальше, вернув россиянам флаг и гимн. На ваш взгляд, почему украинскую позицию проигнорировали?

— К сожалению, сегодня мы видим, что для многих международных спортивных функционеров политические и финансовые интересы оказались важнее тех ценностей, о которых они так часто говорят.

Украина уже более четырех лет живет в условиях полномасштабной войны, наши спортсмены тренируются под обстрелами, многие потеряли свои дома, тренеров или близких. Мы просим не о привилегиях, а о справедливости.

Мне жаль, что голос Украины вновь не был услышан. Такие решения создают опасный прецедент и показывают, что принципы могут отходить на второй план.

— Запретить символику РФ могут только законы страны-хозяйки турнира, но само допущение спортсменов останется в силе при любых условиях. Учитывая, что европейская организация уже не реагирует на дипломатические письма, как, на ваш взгляд, должны на это реагировать украинцы?

— Я считаю, что украинцы не должны молчать. Нужно и дальше открыто говорить о том, что происходит, и напоминать миру, что война продолжается.

Наши спортсмены, федерации, журналисты и дипломаты должны и дальше доносить правду до международного сообщества. В то же время все действия должны оставаться в правовом поле, ведь именно аргументы, факты и поддержка партнеров могут повлиять на последующие решения.

— Мы видим, что открытые обращения и призывы к совести от нашей федерации не действуют на руководство European Gymnastics. Каковы, на ваш взгляд, должны быть следующие, более радикальные или юридические шаги Украинской федерации гимнастики и НОК Украины, чтобы оспорить это допущение до начала крупных стартов?

— Я не юрист, поэтому не хотел бы оценивать конкретные юридические механизмы. Но уверен, что Украинская федерация гимнастики, НОК Украины и государственные органы должны использовать все возможные международныеправовые и дипломатические инструменты для защиты интересов украинского спорта. Также важно объединяться с другими национальными федерациями, которые поддерживают нашу позицию, так как совместный голос нескольких стран значительно сложнее проигнорировать.

УФГ требует развести сборные Украины и Беларуси на ЧЕ по спортивной гимнастике.