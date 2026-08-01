Сергей Разумовский

Элина Свитолина завершила выступление на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне. В четвертьфинале украинка, посеянная под вторым номером, в двух сетах уступила представительнице Филиппин Александре Эале – 3:6, 4:6.

Свой путь на соревнованиях Свитолина начала со второго круга, где уверенно победила узбечку Полину Кудерметову. Благодаря этому результату теннисистка повторила лучшее для себя достижение на турнире в Вашингтоне.

Ее следующей соперницей стала 20-летняя Александра Эала – 28-я ракетка мира и одна из главных сенсаций нынешнего Уимблдона. На травяном мейджоре филиппинка выбила действующую чемпионку Игe Швёнтек.

В первом сете соперницы держали равный темп до счета 2:2, после чего Эала выиграла два гейма подряд и сохранила преимущество до конца партии. Второй сет активнее начала Свитолина, повела 2:0, однако представительница Филиппин быстро сравняла счет. При 4:4 Эала лучше провела решающий отрезок и одержала победу.

Это была уже вторая встреча теннисисток в сезоне. В июне в Берлине Эала также победила украинку в двух сетах. Следующим турниром Свитолиной станет WTA 1000 в Торонто, где она имеет девятый номер посева.

Ранее Бельгия объявила состав на противостояние Кубка Билли Джин Кинг с Украиной: в заявке отсутствует лидер команды. Вместо этого Свитолина получила вызов в национальную команду.