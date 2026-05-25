Вольфсбург из-за нелепого удаления бывшего партнера Малиновского сенсационно вылетел из Бундеслиги
Падерборн из Второй Бундеслиги нанес почти 40 ударов по воротам "волков" и вырвал волевую победу в дополнительное время
около 2 часов назад
В ответном матче плей-офф за место в первой немецкой Бундеслиге Падерборн сенсационно обыграл Вольфсбург и завоевал право выступать в элите в следующем сезоне.
Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей, поэтому судьба противостояния решалась во второй игре. Для гостей все началось идеально: уже на 3-й минуте Пейчинович вывел Вольфсбург вперед.
Однако очень быстро ситуация кардинально изменилась. Бывший одноклубник Руслана Малиновского по Аталанте Йоаким Меле умудрился за три минуты получить два предупреждения и оставил Волков в меньшинстве.
Играя вдесятером, Вольфсбург пропустил в конце первого тайма — в составе Падерборна отличился Бильбия. Несмотря на давление хозяев, гостям удалось дотерпеть до дополнительного времени.
На старте овертаймов статистика ударов была впечатляющей: Падерборн имел 31 удар против всего двух у Вольфсбурга. В целом скромная команда завершила матч с показателем в 39 ударов.
Логичной развязкой стал гол Курды, который принес Падерборну победу и путевку в первую Бундеслигу. Вольфсбург, который перед плей-офф вернул классическую эмблему, теперь будет играть с ней уже во втором дивизионе.
Бундеслига. Плей-офф за место, ответный матч
Падерборн – Вольфсбург 2:1
Голы: Бильбия, 38, Курда, 100 – Пейчинович, 3
Падерборн: Займен, Браккельманн (Феликс Гетце, 75), Шеллер, Хансен, Мюллер (Мор, 75), Кастанеда, Баур (Бетцнер, 99), Курда, Клаас (Тиггес, 70), Бильбия, Марино (Михель, 70)
Вольфсбург: Грабара, Кульеракис, Вавро (Амура, 106), Белосьян, Меле, Эриксен, Соуза, Сванберг (Паредес, 81), Кумбеди (Шииогаи, 106), Дагим (Винд, 98), Пейчинович (Линдстрем, 98)
Предупреждения: Бильбия, Курда, Михель – Меле, Перван, Вини Соуза, Сванберг, Кульеракис
Удаление: Меле, 14 (вторая ЖК)