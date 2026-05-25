Сергей Разумовский

В ответном матче плей-офф за место в первой немецкой Бундеслиге Падерборн сенсационно обыграл Вольфсбург и завоевал право выступать в элите в следующем сезоне.

Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей, поэтому судьба противостояния решалась во второй игре. Для гостей все началось идеально: уже на 3-й минуте Пейчинович вывел Вольфсбург вперед.

Однако очень быстро ситуация кардинально изменилась. Бывший одноклубник Руслана Малиновского по Аталанте Йоаким Меле умудрился за три минуты получить два предупреждения и оставил Волков в меньшинстве.

Играя вдесятером, Вольфсбург пропустил в конце первого тайма — в составе Падерборна отличился Бильбия. Несмотря на давление хозяев, гостям удалось дотерпеть до дополнительного времени.

На старте овертаймов статистика ударов была впечатляющей: Падерборн имел 31 удар против всего двух у Вольфсбурга. В целом скромная команда завершила матч с показателем в 39 ударов.

Логичной развязкой стал гол Курды, который принес Падерборну победу и путевку в первую Бундеслигу. Вольфсбург, который перед плей-офф вернул классическую эмблему, теперь будет играть с ней уже во втором дивизионе.

Бундеслига. Плей-офф за место, ответный матч

Падерборн – Вольфсбург 2:1

Голы: Бильбия, 38, Курда, 100 – Пейчинович, 3

Падерборн: Займен, Браккельманн (Феликс Гетце, 75), Шеллер, Хансен, Мюллер (Мор, 75), Кастанеда, Баур (Бетцнер, 99), Курда, Клаас (Тиггес, 70), Бильбия, Марино (Михель, 70)

Вольфсбург: Грабара, Кульеракис, Вавро (Амура, 106), Белосьян, Меле, Эриксен, Соуза, Сванберг (Паредес, 81), Кумбеди (Шииогаи, 106), Дагим (Винд, 98), Пейчинович (Линдстрем, 98)

Предупреждения: Бильбия, Курда, Михель – Меле, Перван, Вини Соуза, Сванберг, Кульеракис

Удаление: Меле, 14 (вторая ЖК)