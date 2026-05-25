Сергей Разумовский

Элина Свитолина начала выступление на Roland Garros-2026 с непростой, но важной победы. Украинка, получившая седьмой номер посева, в первом круге одолела венгерскую теннисистку Анну Бондар — 3:6, 6:1, 7:6(3).

Этот матч имел для Свитолиной дополнительный подтекст, ведь две предыдущие встречи с Бондар завершались не в ее пользу. Украинка уступила сопернице на US Open-2025, а также проиграла ей в этом сезоне на турнире в Мадриде. Так что в Париже Элина не только начала с победы, но и взяла реванш.

Начало поединка для Свитолиной сложилось непросто. В первой партии теннисистки длительное время шли рядом, однако в решающий момент Бондар добавила, выиграла три гейма подряд и забрала сет — 6:3. Ответ украинки была убедительной: во второй партии она полностью перехватила инициативу и позволила венгерке взять лишь один гейм — 6:1.

Наиболее напряженным стал третий сет. Свитолина уступала 1:3, но сумела переломить ход игры и повела 5:3. Подать на матч украинке не удалось, поэтому судьбу встречи решал тайбрейк. Там Элина действовала значительно увереннее и фактически не оставила Бондар шансов — 10:3.

Благодаря этому успеху Свитолина в тринадцатый раз подряд преодолела стартовый раунд грунтового турнира Grand Slam в Париже. Ее лучший результат на Roland Garros — четвертьфинал, до которого она доходила пять раз, последний раз — в прошлом сезоне.

Элина стала четвертой украинкой во втором круге турнира после Марты Костюк, Юлии Стародубцевой и Дарьи Снигур. Даяна Ястремская завершила выступления после поражения от Жасмин Паолини. Следующей соперницей Свитолиной будет победительница матча между Леонией Жанжан, которая получила уайлд-кард, и Кейтлин Кеведо.

Для Свитолиной это 30-я победа в сезоне. Также она продолжила беспроигрышную серию после триумфа на турнире WTA 1000 в Риме. В противостоянии с Бондар украинка теперь ведет 3:2.