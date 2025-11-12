Воробей: «Подопечные Дешама выглядят очень мощно, поэтому они и победят»
Экс-игрок сине-желтых оценил шансы команды Сергея Реброва против французов
1 день назад
Бывший форвард Андрей Воробей в комментарии сайту Sport.ua не верит в успех сборной Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Франции.
«В матчах своей сборной всегда ожидаешь положительного результата, однако в этой игре у «сине-желтых» немного шансов на успех. Очень сложно будет противостоять скоростным французским исполнителям, поскольку наша защита не такая быстрая. Тем более, что на своем поле подопечные Дидье Дешама выглядят очень мощно, поэтому они и победят».
В четверг, 13 ноября, сборная Франции примет Украину в предпоследнем матче отбора на ЧМ-2026. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
После матча с французами команда Сергея Реброва проведет поединок с Исландией.
Встреча запланирована на 16 ноября, начало игры в 19:00 по Киеву.
