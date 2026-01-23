В Милане состоялся первый поединок 22-го тура чемпионата Италии, в котором Интер принимал Пизу. Матч на стадионе Джузеппе Меацца завершился убедительной победой хозяев поля со счетом 6:2.

Начало встречи стало холодным душем для нерадзурри. Уже на 11-й минуте полузащитник Пизы Стефано Морео открыл счет, а на 23-й минуте он же оформил дубль, удвоив преимущество гостей.

Интер сумел ответить еще до перерыва. На 39-й минуте Пётр Зелинский сократил отставание, реализовав пенальти, а уже через две минуты Лаутаро Мартинес восстановил равновесие. В компенсированное к первому тайму время Франческо Эспозито вывел миланский клуб вперед, сделав счет 3:2.

Во второй половине встречи хозяева полностью контролировали игру. На 82-й минуте Федерико Димарко забил четвертый мяч, еще через четыре минуты Анж-Йоан Бонни довел счет до 5:2, а в компенсированное время Генрих Мхитарян поставил окончательную точку — 6:2.

После этой победы Интер имеет 52 очка после 22 матчей и единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А. Пиза с 14 баллами остается на последнем, 20-м месте.

В следующем туре Интер 1 февраля сыграет против Кремонезе, тогда как Пиза днем ранее встретится с Сассуоло.

Италия. Серия А. 22 тур

Интер – Пиза 6:2 (Зелинский 39 пен, Мартинес 41, Эспозито 45+2, Димарко 82, Бонни 86, Мхитарян 90+3 – Морео 11, 23)