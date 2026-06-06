Сергей Разумовский

Потенциальный трансфер Динамо сорвался еще на ранней стадии переговоров. Защитник польского Ракува Богдан Раковицан, которым интересовался киевский клуб, не захотел продолжать карьеру в Украине.

Ранее европейские инсайдеры сообщали, что Динамо проявляет предметный интерес к 26-летнему центральному защитнику. Также появлялась информация о возможном предложении киевлян в размере 2,5 миллиона евро за футболиста Ракува.

По данным «ТаТоТаке», Раковицан действительно находился в шорт-листе Динамо. Киевский клуб рассматривал румынского оборонца как один из вариантов усиления центральной зоны защиты. В то же время руководство Динамо не планировало сразу предлагать Ракуву указанные 2,5 миллиона евро. В клубе рассчитывали начать переговоры с меньшей суммы.

Однако до конкретного этапа переговоров дело фактически не дошло. Сам футболист после успешного сезона в польской Экстракласе привлек внимание клубов из других европейских чемпионатов. Из-за этого Раковицан отказался от варианта с переездом в Украину еще на начальной стадии контактов.

Таким образом, Динамо придется искать другие кандидатуры для усиления линии обороны. Центральный защитник остается одной из позиций, которую киевский клуб может попробовать закрыть во время трансферного окна.

Богдан Раковицан выступает за польский Ракув и является игроком национальной сборной Румынии. В 2024 году он принимал участие в чемпионате Европы. Защитник получил игровое время в стартовом матче своей команды на турнире против сборной Украины, которую возглавляет Сергей Ребров. Тот поединок завершился победой Румынии со счетом 3:0.