Павел Василенко

Конфликт между Килианом Мбаппе и ПСЖ не только не утих после его перехода в Реал Мадрид, но и перешел в еще более острую фазу. На этот раз речь идет не об оскорблениях или публичных заявлениях, а о миллионах евро и прямом юридическом давлении.

Как сообщает L’Équipe, французский форвард решил действовать жестко и направил судебного чиновника непосредственно в штаб-квартиру ПСЖ. Причина – невыплаченная часть долга, которую клуб, несмотря на решение суда, до сих пор не закрыл. Речь идет о сумме около 5,9 миллиона евро, которая состоит из оплаченных отпусков и начисленных процентов.

Спор тянется еще с лета 2024 года, когда Мбаппе покинул Париж и как свободный агент перебрался на «Бернабеу». В конце декабря 2025 года Парижский суд по трудовым спорам обязал ПСЖ выплатить игроку в общей сложности 60,9 миллиона евро. Основную часть – 55 миллионов – клуб уже перечислил, но оставшаяся сумма осталась «подвешенной».

Суд постановил, что долг должен быть погашен немедленно, даже в случае апелляции. ПСЖ получил восемь дней после вручения официального уведомления. Если этого не произойдет, сторона Мбаппе может инициировать исполнительное производство и взыскать средства непосредственно со счетов клуба.

Это уже второе решение в пользу звездного форварда: ранее аналогичный вердикт вынес и апелляционный комитет французской лиги. Более того, суд обязал ПСЖ опубликовать полный текст решения на своем сайте – требование, которое клуб до сих пор не выполнил. Пока Мбаппе играет за Реал, его главная битва с бывшим клубом происходит уже не на поле, а в судах.