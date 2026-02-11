Игроки мадридского Реала провели совместный ужин накануне ключевых матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Инициаторами встречи стали лидеры команды Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

В клубе решили организовать такую встречу для улучшения микроклимата в коллективе и создания позитивной атмосферы перед решающей частью сезона. В ресторане присутствовали все игроки команды, включая травмированных Эдера Милитао, Родриго и Джуда Беллингема. Бразилец опубликовал в социальных сетях совместное фото, на котором изображены все 24 футболиста Реала.

По информации Marca, первым встречу покинул украинский вратарь Андрей Лунин. Несмотря на ограниченное количество игровой практики в этом сезоне, голкипер придерживается режима и покинул ресторан до 23:00. Вскоре после него уехали Арда Гюлер и Антонио Рюдигер.