Павел Василенко

Селтик решил сделать ставку на проверенный авторитет. После отставки Вилфреда Нэнси руководство клуба из Глазго вернуло на тренерский мостик культовую для болельщиков фигуру – 73-летнего Мартина О'Нила. Он возглавит команду до завершения текущего сезона, выйдя из отставки уже второй раз за короткое время.

О'Нилл уже работал с Селтиком в конце октября, когда временно заменил Брендана Роджерса. Тогда опытный специалист мгновенно стабилизировал ситуацию: команда одержала шесть побед в семи матчах, что убедило многих в правильности этого выбора. Однако после этого клуб доверился Вилфреду Нэнси, чья каденция оказалась неудачной – лишь две победы в восьми играх привели к его увольнению в понедельник.

Возвращаясь к работе, О'Нилл подчеркнул, что благодарен за доверие и готов сделать все возможное, чтобы вернуть команду на победный путь. Он подчеркнул, что искренне желал успеха Нэнси и выразил уверенность в его будущих достижениях, но теперь сосредоточен исключительно на задачах Селтика. По словам тренера, клубу нужна поддержка каждого, ведь впереди еще много целей и вызовов.

Мартин О'Нилл уже руководил Селтиком в 2000–2006 годах, оставив заметный след в истории клуба. В своей карьере он также играл за ряд английских команд и возглавлял сборную Ирландии. Его возвращение в Глазго воспринимается как попытка спасти сезон и вновь зажечь команду проверенным лидерством.