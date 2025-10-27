«Селтик» официально попрощался с известным тренером
Роджерс больше не возглавляет один из шотландских грандов
около 1 часа назад
52-летний Брендан Роджерс покинул пост главного тренера Селтика, об этом сообщает пресс-служба клуба. Временно заменит североирландца Мартин О'Нил, его ассистентом станет Шон Мелоуни.
Клуб выражает благодарность Брендану за его вклад в деятельность Селтика на протяжении двух очень успешных периодов его работы в команде. Брендан покидает Селтик с нашей благодарностью за роль, которую он сыграл в периоды стабильных успехов клуба. Мы желаем ему дальнейших достижений в будущем.
Процесс назначения нового постоянного главного тренера уже начат, и клуб сообщит болельщикам о дальнейших шагах, как только это будет возможно. Мы рады, что на переходный период бывший тренер Селтика Мартин О’Нил и бывший игрок команды Шон Мэлони согласились взять на себя руководство первой командой. Подробности будут объявлены в ближайшее время.
В своем последнем матче чемпионата Шотландии Селтик уступил Хартс со счетом 1:3. После 9 туров команда имеет 17 очков и идет второй, тогда как Хартс возглавляет турнирную таблицу с 25 баллами. Ранее Селтик не попал в Лигу чемпионов, вылетев от Кайрата. В Лиге Европы «кельты» набрали четыре очка в трех матчах, занимая проходное 21-е место.
Напомним, единственное поражение на общем этапе Селтику нанесла Брага (0:2).