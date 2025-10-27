52-летний Брендан Роджерс покинул пост главного тренера Селтика, об этом сообщает пресс-служба клуба. Временно заменит североирландца Мартин О'Нил, его ассистентом станет Шон Мелоуни.

Клуб выражает благодарность Брендану за его вклад в деятельность Селтика на протяжении двух очень успешных периодов его работы в команде. Брендан покидает Селтик с нашей благодарностью за роль, которую он сыграл в периоды стабильных успехов клуба. Мы желаем ему дальнейших достижений в будущем.

Процесс назначения нового постоянного главного тренера уже начат, и клуб сообщит болельщикам о дальнейших шагах, как только это будет возможно. Мы рады, что на переходный период бывший тренер Селтика Мартин О’Нил и бывший игрок команды Шон Мэлони согласились взять на себя руководство первой командой. Подробности будут объявлены в ближайшее время.