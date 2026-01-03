Переломный момент? Рейнджерс сенсационно одержал волевую победу в дерби с Селтиком
На гол «кельтов» в Дерби старой фирмы гости ответили тремя мячами
7 минут назад
В 21-м туре шотландского Премьершипа Селтик на своем поле уступил Рейнджерс.
«Кельты» удачно начали Дерби старой фирмы и открыли счет уже на 19-й минуте: отличился Ян Хьон-Джун. Однако только первый тайм завершился минимальным преимуществом хозяев, а ключевые события матча развернулись после перерыва.
Во второй половине встречи Рейнджерс полностью перевернул игру: Шерміті оформил дубль, забив за десять минут, и вывел гостей вперед. Окончательно снял вопрос о победителе Мур, который отличился на 71-й минуте. В итоге Рейнджерс победил Селтик со счетом 3:1 и выиграл Олд-фирм дерби.
Селтик остался с 38 очками и позволил Рейнджерс догнать себя. Сенсационным лидером остается Хартс (44).
Чемпионат Шотландии, 21-й тур
Селтик – Рейнджерс 1:3
Голы: Ян Хьон-Джун, 19 – Шерміті, 50, 59, Мур, 71