Павел Василенко

Шок и раздражение — именно такие эмоции вызвали цены на билеты на возвращение Барселоны на обновлённый Spotify Camp Nou. После двух с половиной лет изгнания команда наконец-то сыграет дома уже в следующую субботу против Атлетика из Бильбао. Однако насладиться историческим событием смогут лишь 45 тысяч зрителей — и то за космические деньги.

Самый дешёвый билет, который предполагает место за воротами или в углу стадиона, обойдётся в 199 евро. Дальше — больше: цены постепенно растут и достигают 589 евро за место на центральной трибуне первого яруса. И это — без учёта VIP-зон. В премиум-ложах стоимость достигает тысячи евро.

Члены клуба (socios) получат 20% скидку от официальной цены. Также продолжается работа над форматом сезонных билетов. Около 23 тысяч болельщиков, которые имели карты на время пребывания на «Монжуике», получат более низкие льготные тарифы.

Несмотря на возвращение на «Камп Ноу», остаётся неопределенность с матчами Лиги чемпионов: клуб до сих пор ведет переговоры с УЕФА относительно возможности проводить еврокубковые игры на этой арене. Последний домашний матч Барселоны в группе запланирован на 9 декабря против Айнтрахта Франкфурт.