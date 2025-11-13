Павел Василенко

Реконструкция легендарного «Камп Ноу», которая уже не раз задерживалась, принесла Барселоне новую головную боль – возможную вспышку туберкулеза среди рабочих, задействованных на строительстве.

Как сообщает El País, один из строителей получил положительный тест на серьёзную форму туберкулеза, после чего власти Барселоны начали срочное расследование. В настоящее время тестирование прошли ещё 23 его коллеги. Если болезнь подтвердят у двух или более работников, ситуацию официально признают вспышкой инфекции.

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, которое поражает лёгкие и передаётся воздушно-капельным путём. Лечение может длиться до полугода.

В клубе заверяют, что держат ситуацию под контролем, однако опасаются, что в случае распространения инфекции тестирование придётся пройти и игрокам команды Ханси Флика.

Несмотря на беспокойство, на прошлой неделе Барселона открыла часть обновлённого стадиона для тренировки, на которую были распроданы все 23 тысячи билетов.

Задержки реконструкции вынудили каталонцев временно переехать на Олимпийский стадион. Клуб планирует вернуться на «Камп Ноу», как только получит разрешение принимать как минимум 45 тысяч болельщиков – вероятно, ещё в этом году.