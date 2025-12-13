Павел Василенко

Вопрос возможного возвращения России в международный футбол под эгидой УЕФА остается крайне противоречивым. По данным ирландского телеканала RTÉ, высокопоставленные лица европейского футбола убеждены: допуск российских команд, даже на молодежном уровне, нереален до тех пор, пока не будет достигнуто политического урегулирования войны в Украине.

В четверг Олимпийский саммит совершил шаг, который многие восприняли как сигнал к потенциальным изменениям. МОК рекомендовал разрешить молодым спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальными флагами и обратился к международным федерациям с призывом рассмотреть механизмы реализации этого решения. Это могло бы стать самым серьезным изменением в вопросе возвращения России в международный спорт с 2022 года, когда ее спортсмены были отстранены после полномасштабного вторжения в Украину.

Тем не менее, в футбольной среде Европы доминирует скепсис. УЕФА уже пытался в 2023 году вернуть Россию к соревнованиям среди команд до 17 лет, но под давлением обстоятельств отказался от этой идеи. Сегодня источники указывают: даже в случае формального возвращения России в ФИФА и УЕФА многие страны могут отказаться выходить с ней на поле или принимать ее команды на своей территории.

Ситуацию усложняет и отсутствие политического прогресса. Мирное соглашение до сих пор не достигнуто, а Украина отклонила предложенный США вариант урегулирования.

В то же время в заявлении Олимпийского саммита подчеркивается, что молодые спортсмены из России и Беларуси «не должны нести ответственность за действия своих правительств», а спорт для них является «источником надежды и возможностью доказать, что уважение к правилам и соперникам – универсально». При этом саммит рекомендовал снять запрет на проведение международных мероприятий в Беларуси, но сохранить аналогичные ограничения по России.

Таким образом, даже при наличии рекомендаций МОК, возвращение России в международный футбол остается скорее теоретическим сценарием – с двумя возможными путями «догнать упущенное», которые в настоящий момент упираются в политическую реальность.