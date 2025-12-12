УЕФА не включил Россию в список участников Лиги наций 2026/27
Захватчики продолжают кровавую войну в Украине
12 минут назад
УЕФА начал прием заявок на участие сборных в Лиге наций сезона 2026/27. Ассоциации должны подать документы в администрацию УЕФА не позднее 9 января следующего года.
Европейским ассоциациям направлено официальное уведомление с полным перечнем команд, распределенных между лигами A, B, C и D. В списке указаны 54 сборные, тогда как Россия указана отдельно, вне лиг, с примечанием о отстранении до дальнейшего решения.
Состав лиг
Лига A: Португалия, Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Италия, Хорватия, Сербия, Дания, Англия, Норвегия, Бельгия, Уэльс, Чехия, Греция, Турция.
Лига B: Шотландия, Венгрия, Израиль, Швейцария, Польша, Босния, Австрия, Украина, Словения, Грузия, Румыния, Ирландия, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия, Косово.
Лига C: Исландия, Албания, Финляндия, Черногория, Казахстан, Словакия, Армения, Болгария, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония, Латвия или Гибралтар, Люксембург или Мальта, Молдова, Сан-Марино.
Лига D: Азербайджан, Литва, Гибралтар или Латвия, Мальта или Люксембург, Лихтенштейн, Андорра.
Россия остается отстраненной и не будет участвовать в турнире, страна-террорист продолжает захватническую войну против Украины.
