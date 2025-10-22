Стало известно, кто обслужит центральный матч десятого тура УПЛ
Киевское Динамо сыграет против лидера чемпионата Украины
14 минут назад
Николай Балакін. Фото: ФК Динамо Киев
Комитет арбитров УАФ опубликовал назначение на матч десятого тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и криворожским Кривбассом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
Главным арбитром встречи станет Николай Балакін из Киевской области. Интересно, что в прошлом сезоне рефери обслуживал обе игры между командами. Они завершились победами Динамо над Кривбассом дома (2:1) и в гостях (2:0).
Судейская бригада матча Динамо – Кривбасс
- Главный арбитр – Балакін Н.О. (Киевская область)
- Ассистенты – Беркут О.А. (Сумы), Высоцкий В.В. (Запорожье)
- 4-й арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье)
- Наблюдатель арбитража – Абросимов Е.О. (Одесса)
- Арбитр VAR – Шурман Д.Л. (Киевская область)
- Ассистент VAR – Шлончак С.М. (Черкассы)
- Наблюдатель VAR – Володин В.В. (Херсон)
Матч Динамо – Кривбасс состоится в воскресенье, 26 октября, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.
Интересно, что перед игрой Динамо существенно увеличило квоту зрителей на матчах, которые примет стадион им. В. Лобановского.