Сергей Стаднюк

Комитет арбитров УАФ опубликовал назначение на матч десятого тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и криворожским Кривбассом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

Главным арбитром встречи станет Николай Балакін из Киевской области. Интересно, что в прошлом сезоне рефери обслуживал обе игры между командами. Они завершились победами Динамо над Кривбассом дома (2:1) и в гостях (2:0).

Судейская бригада матча Динамо – Кривбасс

Главный арбитр – Балакін Н.О. (Киевская область)

Ассистенты – Беркут О.А. (Сумы), Высоцкий В.В. (Запорожье)

4-й арбитр – Козыряцкий М.С. (Запорожье)

Наблюдатель арбитража – Абросимов Е.О. (Одесса)

Арбитр VAR – Шурман Д.Л. (Киевская область)

Ассистент VAR – Шлончак С.М. (Черкассы)

Наблюдатель VAR – Володин В.В. (Херсон)

Матч Динамо – Кривбасс состоится в воскресенье, 26 октября, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Интересно, что перед игрой Динамо существенно увеличило квоту зрителей на матчах, которые примет стадион им. В. Лобановского.