Михаил Цирюк

В пятницу, 24 октября, матчем Александрия и Эпицентр стартует десятый тур УПЛ. В безусловно центральном матче, который закроет его программу, лидер чемпионата, криворожский Кривбасс, посетит в гостях действующего чемпиона - киевское Динамо. Однако помимо встречи в Киеве нас ожидает еще множество интересного.

Карпаты в когда-то горячем львовском дерби встретятся с Рухом, Металлист 1925 в Житомире примет ЛНЗ, и эта пара также достойна серьезного внимания, а хозяева Центрального городского стадиона, Полесье, отправятся в столицу на встречу с Оболонью. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинском национальном первенстве.

Пятница, 24 октября

15:30 Александрия - Эпицентр

На старте сезона все выглядит так, что этим командам придется напряженно бороться за собственное выживание, и подобные очные матчи в этом деле очень важны. Горожане опережают новичка УПЛ всего на два очка, так что в случае победы гостей команды могут поменяться местами в таблице. Эпицентр подойдет к игре на эмоциональном подъеме после сенсационной победы над Карпатами (3:1), тогда как Александрия из четырех последних матчей выиграла только один.

Прогноз XSPORT.ua - Александрия не проиграет

18:00 Верес - Заря

Недалеко от дна турнирной таблицы ушел и ровненский Верес, и сейчас имеет отрыв от зоны переходных матчей всего в один балл. Чтобы укрепить позиции, нужно попробовать победить примерно равную себе Зарю, тем более что по победам в Ровно уже скучали: в последний раз подопечные Олега Шандрука радовали своих болельщиков еще 12 сентября в матче против Кудривки (2:0).

Прогноз XSPORT.ua - ничья

Суббота, 25 октября

13:00 Металлист 1925 - ЛНЗ

Однозначно теневой центральный матч тура, ведь если бы турнирная таблица формировалась только по итогам последних пяти туров, то эти две команды располагались бы на четвертом и третьем местах соответственно.

ЛНЗ набрал 10 очков в последних четырех матчах УПЛ, разгромив Шахтер (4:1) и обыграв крепкий, на старте сезона, Колос (1:0). Металлист 1925, хоть и допустил осечку в последнем матче с Кудривкой (1:1), до этого также демонстрировал неплохую форму, так что ждем качественную битву в Житомире.

Прогноз XSPORT.ua - ничья

15:30 Карпаты - Рух

Львовское дерби уже откровенно не то, ведь обе команды имеют немало проблем на старте сезона. Рух вообще провалился, и недавняя победа надПобеда над Колосом (2:0) стала лишь ложкой меда в бочке дегтя, ведь команда Федика продолжает находиться на предпоследнем, 15 месте в таблице. Не могут найти стабильность и Карпаты, чередуя победы с осечками. В частности, в последнем матче зелено-белые сенсационно уступили Эпицентру (1:3), так что теперь многочисленные болельщики точно будут требовать реабилитации.

Прогноз XSPORT.ua - победа Карпат

18:00 Оболонь - Полесье

Вполне по силам дать бой фаворитам в этом сезоне киевской Оболони, и пивовары уже это подтверждали, в частности ничьими с Металлистом 1925 (0:0) и Динамо (2:2). Остановить житомирское Полесье, которое в последних пяти матчах УПЛ набрало 13 очков, конечно, будет очень непросто, однако опыт побед над этим соперником на своем поле столичная команда уже имеет.

Прогноз XSPORT.ua - победа Полесья

Воскресенье, 26 октября

13:00 Полтава - Колос

В Кропивницком сойдутся команды, попавшие в кризис. Для Полтавы, проигравшей четыре последних матча чемпионата, этот кризис уже превратился в настоящую катастрофу, хотя отставание от зоны переходных матчей не так уж и велико - всего два очка.

Не намного лучше ситуация и у Колоса: команда Костышина также не побеждает в четырех матчах подряд, три из которых проиграла. Разница разве в том, что ковалевцы перед этим выдали весьма качественный старт сезона, и теперь это позволяет держаться на плаву и занимать довольно солидное седьмое место в таблице. Впрочем, тенденция, однозначно, тревожная.

Прогноз XSPORT.ua - победа Колоса

15:30 Шахтер - Кудривка

На легкую прогулку, после матча еврокубков, может рассчитывать донецкий Шахтер, ведь в перспективы Кудривки создать проблемы горнякам как-то не особо верится. Однако у самой команды Турана этих проблем в последнее время столько, что какая-то вероятность сенсации в этой паре все же остается.

Прогноз XSPORT.ua - победа Шахтера

18:00 Динамо - Кривбасс

динамо

А вот на киевское Динамо ожидает чрезвычайно сложный матч. Команде Шовковского, которая не побеждает в УПЛ уже 5 матчей подряд, и так сейчас не до шуток, а тут, после выезда в Турцию, бело-синие встретятся с командой, которая выиграла три из четырех последних матчей и сенсационно вырвалась в лидеры чемпионата. Если не собраться, здесь уже и знаменитая беспроигрышная серия в чемпионате может оказаться под угрозой.

Прогноз XSPORT.ua - ничья

В материале использованы фото Getty images, УПЛ