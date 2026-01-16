Врачи Ромы сообщили Довбику неприятную новость
Операции не избежать
около 5 часов назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие 2 месяца после повторной травмы бедра, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
После последних диагностических обследований было решено провести хирургическое вмешательство в следующий понедельник в Финляндии.
Рома не сможет рассчитывать на Довбика по крайней мере до апреля, утратив также возможность его продажи этой зимой.
